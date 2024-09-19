Полтина 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (22) VF (14) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (9) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (4)

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