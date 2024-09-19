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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS61
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF45
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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