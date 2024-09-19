Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Дата 10 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS61
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF45
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Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
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Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
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