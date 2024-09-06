Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта". Орел в круглой рамке (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орел в круглой рамке
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта". Орел в круглой рамке. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 65000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.
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