Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта". Орел в круглой рамке (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орел в круглой рамке

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" Орел в круглой рамке - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" Орел в круглой рамке - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет работы Б. Скотта". Орел в круглой рамке. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 65000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Империя (3)
Россия 1 копейка 1755 "Портрет работы Б. Скотта" (Пробная) на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность AU
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 52000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Портрет работы Б. Скотта" (Пробная) на аукционе Империя - June 25, 2009
Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность AU
Цена
2085 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Портрет работы Б. Скотта" (Пробная) на аукционе Империя - December 12, 2008
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1755 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск