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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 копейка Елизаветы Петровны - Россия

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1 копейка 1743 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1743 Un 0 0
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1 копейка 1755 Пробная

Портрет Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1755 Un 0 0
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1 копейка 1755 Пробная

Вензель Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1755 Орел в круглой рамке R4 0 01755 Орел без рамки R4 0 0
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1 копейка 1755 Пробная

Портрет работы Б. Скотта
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1755 Орел в круглой рамке R4 0 31755 Орел в облаках R4 0 0
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1 копейка 1755 Пробная

Орел в облаках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1755 Орел в круглой рамке R4 0 0
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1 копейка 1755 Пробная

Портрет Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1755 СПБ Новодел. Гурт надпись R2 0 131755 СПБ Новодел. Гурт узорчатый R3 0 01755 Новодел. Гурт узорчатый R3 0 01755 Новодел. Гурт сетчатый R3 0 2
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1 копейка 1760 Пробная

Барабаны
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1760 Un 0 0
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