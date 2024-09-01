Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 копейка Елизаветы Петровны - Россия
1 копейка 1743 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1743 Un 0 0
1 копейка 1755 ПробнаяПортрет Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1755 Un 0 0
1 копейка 1755 ПробнаяВензель Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1755 Орел в круглой рамке R4 0 01755 Орел без рамки R4 0 0
1 копейка 1755 ПробнаяПортрет работы Б. Скотта
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1755 Орел в круглой рамке R4 0 31755 Орел в облаках R4 0 0
1 копейка 1755 ПробнаяОрел в облаках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1755 Орел в круглой рамке R4 0 0
1 копейка 1755 ПробнаяПортрет Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1755 СПБ Новодел. Гурт надпись R2 0 131755 СПБ Новодел. Гурт узорчатый R3 0 01755 Новодел. Гурт узорчатый R3 0 01755 Новодел. Гурт сетчатый R3 0 2
1 копейка 1760 ПробнаяБарабаны
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1760 Un 0 0
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