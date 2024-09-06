Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Гурт сетчатый

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы" Новодел Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы" Новодел Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 36 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 34408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
Россия 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
15275 $
Цена в валюте аукциона 15275 USD
Россия 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1755 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск