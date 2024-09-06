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Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Гурт сетчатый
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 34408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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