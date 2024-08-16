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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Орел в круглой рамке (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орел в круглой рамке

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Орел в круглой рамке - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Орел в круглой рамке - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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