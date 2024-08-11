Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1755 года СПБ "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 36 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы" со знаком СПБ. Новодел. Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Империя за 480000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- Heritage (3)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск