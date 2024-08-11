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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1755 года СПБ "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года СПБ "Портрет Елизаветы" Новодел Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1755 года СПБ "Портрет Елизаветы" Новодел Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 36 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы" со знаком СПБ. Новодел. Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Империя за 480000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2012.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Империя - February 10, 2012
Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Портрет Елизаветы" (Пробная) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Портрет Елизаветы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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