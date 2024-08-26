Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1755 года "Портрет Елизаветы". Новодел. Гурт узорчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Гурт узорчатый
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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