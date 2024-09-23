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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1755 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1755 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1755 года ММД МБ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 594,350

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Katz Auction за 9000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1755 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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