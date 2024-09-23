1 рубль 1755 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Katz Auction за 9000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность UNC (6) AU (62) XF (76) VF (53) F (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) AU58 (6) AU55 (13) AU53 (8) AU50 (11) XF45 (9) XF40 (12) VF35 (12) VF30 (1) VF25 (3) F15 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (13) CGC (2) ННР (7) RNGA (7) PCGS (3) ICG (1)

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