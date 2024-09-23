Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1755 года ММД МБ "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 594,350
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Katz Auction за 9000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.
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