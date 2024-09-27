Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1755 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 1,836,375
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Сохранность VF30
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Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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