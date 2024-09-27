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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1755 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1755 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1755 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 1,836,375

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
3693 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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