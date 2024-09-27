1 рубль 1755 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (7) AU (59) XF (23) VF (18) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (12) AU55 (8) AU53 (6) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (4) VF30 (6) DETAILS (4) Сервис RNGA (4) NGC (5) ННР (8) PCGS (2)

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