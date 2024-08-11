Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 рублей 1755 года "Елизаветин Золотой" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 4900 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.
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