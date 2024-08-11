Пробные 10 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 рублей 1755 года "Елизаветин Золотой" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 4900 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.

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