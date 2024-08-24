Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1755 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,535
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Spink UK за 65000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
72500 $
Цена в валюте аукциона 72500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
86000 $
Цена в валюте аукциона 86000 USD
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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