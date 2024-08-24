10 рублей 1755 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Spink UK за 65000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2013.

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