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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1755 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1755 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1755 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,535

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Spink UK за 65000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
72500 $
Цена в валюте аукциона 72500 USD
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
86000 $
Цена в валюте аукциона 86000 USD
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1755 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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