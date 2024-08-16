Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (437) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Монеты и Медали за 725000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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