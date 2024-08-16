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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (437) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Монеты и Медали за 725000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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