1 рубль 1755 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Монеты и Медали за 725000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность UNC (54) AU (170) XF (135) VF (52) F (2) Нет оценки (24) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (17) MS61 (15) MS60 (5) AU58 (42) AU55 (35) AU53 (16) AU50 (17) XF45 (10) XF40 (6) VF35 (6) VF30 (4) VF25 (2) DETAILS (5) Сервис RNGA (9) NGC (42) ННР (22) NGS (1) PCGS (11) ANACS (1)

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