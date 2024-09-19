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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1755 года ЕI (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1755 года ЕI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1755 года ЕI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5255 RUB
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 54143 RUB
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1755 ЕI на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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