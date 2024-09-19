Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1755 года ЕI (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Александр (1)
- Империя (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5255 RUB
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 54143 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Гривенник 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск