Гривенник 1755 года ЕI (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность XF (1) VF (5) VG (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF40 (1)