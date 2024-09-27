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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Гривенник Елизаветы Петровны - Россия

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Гривенник 1742-1757

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1742 560,000 - 0 821743 206,500 - 0 261744 1,420,804 - 1 1581744 Цифра года "44" перевернуты 1,420,804 R1 0 61745 730,000 - 0 701745 Новодел 730,000 R1 0 01745 Медь. Новодел 730,000 R1 0 21746 870,000 - 0 1061747 2,210,002 - 0 2441748 3,265,000 - 0 3251749 100,000 R1 0 171750 200,000 R 0 231751 Без обозначения минцмейстера 1,395,000 R 0 1161751 А - R 0 161752 Е 219,240 R 0 91752 - - 0 791753 510,000 - 0 431754 835,002 - 0 371754 МБ - - 0 141755 ЕI 65,000 R1 0 121755 МБ - R 0 101756 МБ 264,950 R 0 891757 МБ 401,320 - 0 72
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