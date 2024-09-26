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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1745 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1745 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1745 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 730,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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