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1745
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1745
Монеты России 1745 года
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Пробные монеты
1 рубль 1745 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
950 $
Продажи
0
323
1 рубль 1745 ММД Московский тип
Средняя цена
120 $
Продажи
0
185
Полтина 1745 ММД
Средняя цена
540 $
Продажи
0
57
Полтина 1745 СПБ Поясной портрет
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1745 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена
1900 $
Продажи
1
31
Полуполтинник 1745 ММД
Средняя цена
700 $
Продажи
0
6
Гривенник 1745
Средняя цена
85 $
Продажи
0
70
Гривенник 1745
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Гривенник 1745
Медь. Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Денга 1745
Средняя цена
20 $
Продажи
0
31
Полушка 1745
Средняя цена
30 $
Продажи
0
39
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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