Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1745 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1745 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 950 $
Продажи
0 323
Аверс
Реверс
1 рубль 1745 ММД Московский тип
Средняя цена 120 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
Полтина 1745 ММД
Средняя цена 540 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Полтина 1745 СПБ Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1745 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 31
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1745 ММД
Средняя цена 700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Гривенник 1745
Средняя цена 85 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Гривенник 1745 Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1745 Медь. Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1745
Средняя цена 20 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Полушка 1745
Средняя цена 30 $
Продажи
0 39
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск