Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1745 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 68,292
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1745 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
******
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