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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1745 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1745 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1745 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 68,292

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1745 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Heritage - March 19, 2015
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 212 USD
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность F
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полуполтинник 1745 ММД на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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