Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полуполтинник Елизаветы Петровны - Россия
Полуполтинник 1741-1758
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1741 Новодел - R4 0 51744 ММД 96,000 R 0 161743 ММД 76,000 R 0 141745 ММД 68,292 R 0 61746 ММД 368,000 - 0 811747 ММД 1,645,696 - 0 2331748 ММД 599,992 - 0 981749 ММД 318,324 - 0 351750 ММД 422,564 - 0 741751 ММД Без обозначения минцмейстера 884,572 - 0 1201751 ММД А - - 0 491752 ММД Е 248,400 - 0 541752 ММД IШ - - 0 731753 ММД IП 426,324 - 0 361754 ММД IП 689,400 - 0 81754 ММД ЕI - - 0 441754 ММД МБ - - 0 431755 ММД МБ 203,400 - 0 371756 ММД МБ 851,000 - 0 2071757 ММД МБ 150,708 - 0 461758 ММД EI 44,000 R 0 13
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