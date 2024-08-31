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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1741 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1741 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1741 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1741
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1741 года. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1741 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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