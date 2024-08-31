Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1741 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1741
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1741 года. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
54007 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск