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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1741 года

Пробные монеты (Иоанн Антонович)

Аверс
Реверс
1 рубль 1741 ММД Московский тип Надпись заходит за бюст
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 ММД Московский тип Надпись не доходит до бюста
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип Гурт узорчатый
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип Гурт надпись
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 402
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип Держава разделяет надпись
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1741 СПБ Петербургский тип Гурт сетчатый
Средняя цена 310000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1741 СПБ Петербургский тип Гурт надпись
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
Полтина 1741 ММД Московский тип
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Гривенник 1741 ММД "САМОД ВСЕРОС"
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
Гривенник 1741 ММД "САМД ВСЕРОСС"
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Гривенник 1741 ММД Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1741
Средняя цена 50 $
Продажи
1 189
Аверс
Реверс
Полушка 1741
Средняя цена 50 $
Продажи
0 58

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полуполтинник 1741 СПБ Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1741 СПБ Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты (Елизавета)

Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Поясной портрет
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип Портрет без плаща
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1741 Новодел
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 5
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