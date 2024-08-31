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Монеты России 1741 года
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Пробные монеты (Иоанн Антонович)
1 рубль 1741 ММД Московский тип
Надпись заходит за бюст
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
53
1 рубль 1741 ММД Московский тип
Надпись не доходит до бюста
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
17
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Гурт узорчатый
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
21
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Гурт надпись
Средняя цена
8100 $
Продажи
0
402
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Держава разделяет надпись
Средняя цена
190000 $
Продажи
0
1
Полтина 1741 СПБ Петербургский тип
Гурт сетчатый
Средняя цена
310000 $
Продажи
0
1
Полтина 1741 СПБ Петербургский тип
Гурт надпись
Средняя цена
6900 $
Продажи
0
99
Полтина 1741 ММД Московский тип
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
32
Гривенник 1741 ММД
"САМОД ВСЕРОС"
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
147
Гривенник 1741 ММД
"САМД ВСЕРОСС"
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
4
Гривенник 1741 ММД
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Денга 1741
Средняя цена
50 $
Продажи
1
189
Полушка 1741
Средняя цена
50 $
Продажи
0
58
Пробные монеты
Полуполтинник 1741 СПБ Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Гривенник 1741 СПБ Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты (Елизавета)
1 рубль 1741 СПБ Поясной портрет
Средняя цена
8500 $
Продажи
0
126
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Портрет без плаща
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1741 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
74
Полуполтинник 1741
Новодел
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
5
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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