Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1741 года ММД. "САМОД ВСЕРОС" (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: "САМОД ВСЕРОС"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 290,000
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Гривенник
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМОД ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
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Дата 27 октября 2022
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Дата 27 августа 2022
Сохранность VF20
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