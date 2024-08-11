Гривенник 1741 года ММД. "САМОД ВСЕРОС" (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМОД ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

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