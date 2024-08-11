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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1741 года ММД. "САМОД ВСЕРОС" (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: "САМОД ВСЕРОС"

Аверс монеты - Гривенник 1741 года ММД "САМОД ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Гривенник 1741 года ММД "САМОД ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Гривенник
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМОД ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1429 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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