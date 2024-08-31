Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Иоанна Антоновича (1740-1741)

Всего добавлено монет: 19

Период чеканки Иоанна Антоновича
Каталог монет Иоанн Антонович 1740-1741
coin Серебро
coin Медь
coin Пробные
Год монеты

Монеты Иоанна Антоновича с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 ММД "Московский тип". Надпись заходит за бюст
 Серебро $21,000 - 0 53Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись
 Серебро $8,100 - 0 402Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Денга 1741
 Медь $50 - 1 190Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. "САМОД ВСЕРОС"
 Серебро $2,300 - 0 147Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись
 Серебро $6,900 - 0 99Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт сетчатый
 Серебро $310,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Полушка 1741
 Медь $50 - 0 58Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробный 1 рубль 1740 СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт узорчатый
 Серебро $3,800,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. "САМД ВСЕРОСС"
 Серебро $2,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Держава разделяет надпись
 Серебро $190,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробный Гривенник 1741 СПБ
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 ММД "Московский тип"
 Серебро $19,000 - 0 32Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробные 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича". Новодел
 Медь $12,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт узорчатый
 Серебро $45,000 - 0 21Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 ММД "Московский тип". Надпись не доходит до бюста
 Серебро $16,000 - 0 17Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробный Полуполтинник 1741 СПБ
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробные 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича"
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Пробный 1 рубль 1740 СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт надпись
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. Новодел
 Серебро - - 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Все российские монеты российские золотые монеты российские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск