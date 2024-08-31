Каталог монет Иоанна Антоновича (1740-1741)

Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты Иоанна Антоновича с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $21,000 - 0 53
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 ММД "Московский тип". Надпись заходит за бюст
Серебро $8,100 - 0 402
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись
Медь $50 - 1 190
Россия, Иоанн Антонович
Денга 1741
Серебро $2,300 - 0 147
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. "САМОД ВСЕРОС"
Серебро $6,900 - 0 99
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись
Серебро $310,000 - 0 1
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт сетчатый
Медь $50 - 0 58
Россия, Иоанн Антонович
Полушка 1741
Серебро $3,800,000 - 0 1
Россия, Иоанн Антонович
Пробный 1 рубль 1740 СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт узорчатый
Серебро $2,000 - 0 4
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. "САМД ВСЕРОСС"
Серебро $190,000 - 0 1
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Держава разделяет надпись
Серебро - - 0 0
Россия, Иоанн Антонович
Пробный Гривенник 1741 СПБ
Серебро $19,000 - 0 32
Россия, Иоанн Антонович
Полтина 1741 ММД "Московский тип"
Медь $12,000 - 0 3
Россия, Иоанн Антонович
Пробные 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича". Новодел
Серебро $45,000 - 0 21
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип". Гурт узорчатый
Серебро $16,000 - 0 17
Россия, Иоанн Антонович
1 рубль 1741 ММД "Московский тип". Надпись не доходит до бюста
Серебро - - 0 0
Россия, Иоанн Антонович
Пробный Полуполтинник 1741 СПБ
Медь - - 0 0
Россия, Иоанн Антонович
Пробные 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича"
Серебро - - 0 0
Россия, Иоанн Антонович
Пробный 1 рубль 1740 СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт надпись
Серебро - - 0 0
Россия, Иоанн Антонович
Гривенник 1741 ММД. Новодел
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