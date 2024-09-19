Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (4) AU (26) XF (33) VF (30) F (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (6) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (10) RNGA (7)

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