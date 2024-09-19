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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,301

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Полтина
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4321 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Россия Полтина 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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