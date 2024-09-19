Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,301
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Полтина
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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