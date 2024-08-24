Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1741 года ММД. "САМД ВСЕРОСС" (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: "САМД ВСЕРОСС"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 290,000
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Гривенник
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМД ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Редкие Монеты за 172500 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (2)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
2374 $
Цена в валюте аукциона 172500 RUB
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность F15
Цена
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