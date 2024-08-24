Гривенник 1741 года ММД. "САМД ВСЕРОСС" (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМД ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Редкие Монеты за 172500 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

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