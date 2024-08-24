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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1741 года ММД. "САМД ВСЕРОСС" (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: "САМД ВСЕРОСС"

Аверс монеты - Гривенник 1741 года ММД "САМД ВСЕРОСС" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Гривенник 1741 года ММД "САМД ВСЕРОСС" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Гривенник
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1741 года со знаком ММД. "САМД ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Редкие Монеты за 172500 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
2374 $
Цена в валюте аукциона 172500 RUB
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность F15
Цена
******
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Россия Гривенник 1741 ММД на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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