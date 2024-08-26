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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1740 года СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Гурт надпись

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1740
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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