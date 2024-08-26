Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1741 года ММД "Московский тип" (Россия, Иоанн Антонович)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Полтина
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 10000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
21540 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
11033 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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