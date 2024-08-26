Полтина 1741 года ММД "Московский тип" (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 10000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность XF (13) VF (17) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (9) VF35 (4) VF30 (2) VF20 (2) Сервис NGC (3) RNGA (6)

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