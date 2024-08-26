Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1741 года ММД "Московский тип" (Россия, Иоанн Антонович)

Аверс монеты - Полтина 1741 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Полтина 1741 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Полтина
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 10000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (4)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
21540 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
11033 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1741 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Иоанна Антоновича Монеты России 1741 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск