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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1741 года (Россия, Иоанн Антонович)

Аверс монеты - Полушка 1741 года - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Полушка 1741 года - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Полушка
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1741 года. Это медная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1741 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия Полушка 1741 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Россия Полушка 1741 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1741 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
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Россия Полушка 1741 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1741 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1741 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полушка 1741 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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