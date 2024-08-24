Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1741 года (Россия, Иоанн Антонович)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Полушка
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1741 года. Это медная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
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Дата 16 августа 2023
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Дата 13 ноября 2022
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Сохранность Нет оценки
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Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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