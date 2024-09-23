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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Полушка Иоанна Антоновича - Россия

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Полушка 1741

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1741 600,000 R1 0 58
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