Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (402) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036.1 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 7500000 RUB. Торги состоялись 31 декабря 2022.
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Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU55 NGC
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