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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (402) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036.1 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 7500000 RUB. Торги состоялись 31 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
9123 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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