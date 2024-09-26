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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича". Новодел (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" Новодел - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" Новодел - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1740
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "С портретом Иоанна Антоновича" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Иоанна Антоновича. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Via (1)
Россия 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" (Пробные) на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 2 копейки 1740 СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" (Пробные) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
36155 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1740 "С портретом Иоанна Антоновича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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