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Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича". Новодел (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "С портретом Иоанна Антоновича" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Иоанна Антоновича. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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