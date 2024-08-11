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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Держава разделяет надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Держава разделяет надпись

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Держава разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Держава разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Держава разделяет надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 12000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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