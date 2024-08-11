Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Держава разделяет надпись (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Держава разделяет надпись
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Держава разделяет надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 12000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
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