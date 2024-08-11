1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Держава разделяет надпись (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Держава разделяет надпись. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 12000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

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