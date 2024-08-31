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Пробный 1 рубль 1740 года СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича". Гурт узорчатый (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1740 года СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1740 года СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1740
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1740 года "С вензелем Иоанна Антоновича" со знаком СПБ. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1740 СПБ "С вензелем Иоанна Антоновича" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1740 "С вензелем Иоанна Антоновича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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