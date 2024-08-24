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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" (Россия, Иоанн Антонович)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "С портретом Иоанна Антоновича" - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1740
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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