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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1741 года (Россия, Иоанн Антонович)

Аверс монеты - Денга 1741 года - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Денга 1741 года - цена монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Денга
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1741 года. Это медная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Редкие Монеты за 380 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1741 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Денга 1741 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Денга 1741 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия Денга 1741 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
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Дата 25 января 2024
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Россия Денга 1741 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1741 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия Денга 1741 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Россия Денга 1741 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денга 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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