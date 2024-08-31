Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1741 года (Россия, Иоанн Антонович)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Денга
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1741 года. Это медная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Редкие Монеты за 380 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность AU58 BN RNGA
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Сохранность XF DETAILS RNGA
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