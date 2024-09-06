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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Денга Иоанна Антоновича - Россия

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Денга 1741

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1741 18,200,000 R 1 189
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