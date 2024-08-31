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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1741 года ММД. Новодел (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Гривенник
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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Где продать?

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