Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт сетчатый (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русское Наследие за 310000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.

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