Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт сетчатый (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Гурт сетчатый
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,301
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Полтина
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русское Наследие за 310000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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