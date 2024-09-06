Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт узорчатый (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Гурт узорчатый
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 12000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
8668 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 6 января 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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