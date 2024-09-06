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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип". Гурт узорчатый (Россия, Иоанн Антонович)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 12000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
8668 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
9608 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе CNG - January 6, 2008
Продавец CNG
Дата 6 января 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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