1 рубль 1741 года ММД "Московский тип". Надпись не доходит до бюста (Россия, Иоанн Антонович)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Надпись не доходит до бюста. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8236 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 75000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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