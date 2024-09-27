Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года ММД "Московский тип". Надпись не доходит до бюста (Россия, Иоанн Антонович)
Разновидность: Надпись не доходит до бюста
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Надпись не доходит до бюста. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8236 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 75000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
24704 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
7243 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1741 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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