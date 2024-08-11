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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Полуполтинник 1741 года СПБ (Россия, Иоанн Антонович)

Аверс монеты - Пробный Полуполтинник 1741 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович Реверс монеты - Пробный Полуполтинник 1741 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Иоанн Антонович

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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