Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Полуполтинник 1741 года СПБ (Россия, Иоанн Антонович)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал Полуполтинник
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1741 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск