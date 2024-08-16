Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
28622 $
Цена в валюте аукциона 2650000 RUB
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10862 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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