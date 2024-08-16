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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
28622 $
Цена в валюте аукциона 2650000 RUB
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10862 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Поясной портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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