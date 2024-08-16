1 рубль 1741 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (3) AU (45) XF (37) VF (39) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (15) AU50 (9) XF45 (12) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (4) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (6) RNGA (13) ННР (1)

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