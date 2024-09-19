1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе The New York Sale за 9500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность UNC (1) AU (9) XF (34) VF (24) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (9) XF40 (7) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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