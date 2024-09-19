Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе The New York Sale за 9500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2824 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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