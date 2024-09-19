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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1741 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе The New York Sale за 9500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2824 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1231 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль 1741 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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