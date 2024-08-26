Полуполтинник 1754 года ММД IП (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34927 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

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