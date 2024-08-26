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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1754 года ММД IП (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 689,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34927 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность F15
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Heritage - January 13, 2016
Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД IП на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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