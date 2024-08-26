Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1754 года ММД IП (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 689,400
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34927 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Империя (1)
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность F15
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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