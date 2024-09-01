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1754
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1754
Монеты России 1754 года
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Пробные монеты
1 рубль 1754 СПБ ЯI Петербургский тип
Средняя цена
570 $
Продажи
0
40
1 рубль 1754 ММД МБ Московский тип
Орденская лента широкая
Средняя цена
650 $
Продажи
0
40
1 рубль 1754 ММД МБ Московский тип
Орденская лента узкая
Средняя цена
320 $
Продажи
0
110
1 рубль 1754 ММД IП Московский тип
Орденская лента широкая
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
14
1 рубль 1754 ММД IП Московский тип
Орденская лента узкая
Средняя цена
490 $
Продажи
0
8
1 рубль 1754 ММД ЕI Московский тип
Большая корона над орлом
Средняя цена
630 $
Продажи
0
185
1 рубль 1754 ММД ЕI Московский тип
Малая корона над орлом
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
9
1 рубль 1754 СПБ IМ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
890 $
Продажи
0
462
1 рубль 1754 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
730 $
Продажи
0
91
Полтина 1754 СПБ ЯI Погрудный портрет
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
15
Полтина 1754 СПБ IМ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
47
Полуполтинник 1754 ММД IП
Средняя цена
170 $
Продажи
0
8
Полуполтинник 1754 ММД ЕI
Средняя цена
290 $
Продажи
0
44
Полуполтинник 1754 ММД МБ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
43
Гривенник 1754 IП
Средняя цена
55 $
Продажи
0
37
Гривенник 1754 МБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
Медные монеты
Денга 1754
Средняя цена
8 $
Продажи
0
20
Полушка 1754
Средняя цена
110 $
Продажи
0
23
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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