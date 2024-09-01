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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1754 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1754 СПБ ЯI Петербургский тип
Средняя цена 570 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД МБ Московский тип Орденская лента широкая
Средняя цена 650 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД МБ Московский тип Орденская лента узкая
Средняя цена 320 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД IП Московский тип Орденская лента широкая
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД IП Московский тип Орденская лента узкая
Средняя цена 490 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД ЕI Московский тип Большая корона над орлом
Средняя цена 630 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 ММД ЕI Московский тип Малая корона над орлом
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 СПБ IМ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 890 $
Продажи
0 462
Аверс
Реверс
1 рубль 1754 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 730 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Полтина 1754 СПБ ЯI Погрудный портрет
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полтина 1754 СПБ IМ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1754 ММД IП
Средняя цена 170 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1754 ММД ЕI
Средняя цена 290 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1754 ММД МБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Гривенник 1754 IП
Средняя цена 55 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Гривенник 1754 МБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1754
Средняя цена 8 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1754
Средняя цена 110 $
Продажи
0 23
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