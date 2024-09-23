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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орденская лента широкая

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип" Орденская лента широкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип" Орденская лента широкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,182,785

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF30
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU53
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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