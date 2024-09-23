1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность AU (4) XF (7) VF (3) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1)