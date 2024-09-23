Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орденская лента широкая
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,182,785
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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