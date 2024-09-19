Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1754 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 154,280
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1754 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 6750 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (2)
- SINCONA (2)
- Александр (3)
- Имперская монета (1)
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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