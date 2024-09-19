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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1754 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1754 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1754 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 154,280

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1754 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 6750 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 860 EUR
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1754 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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