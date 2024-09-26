Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орденская лента узкая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
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Дата 11 апреля 2024
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