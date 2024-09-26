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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орденская лента узкая

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип" Орденская лента узкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип" Орденская лента узкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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