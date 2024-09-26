1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность UNC (6) AU (23) XF (44) VF (26) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (8) AU50 (4) XF45 (5) XF40 (11) VF35 (3) VF30 (3) DETAILS (1) Сервис RNGA (9) NGC (3) PCGS (1)

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