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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Малая корона над орлом (Россия, Елизавета)

Разновидность: Малая корона над орлом

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип" Малая корона над орлом - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип" Малая корона над орлом - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Малая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8117 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
4595 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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