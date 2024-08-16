1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Малая корона над орлом (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Малая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

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