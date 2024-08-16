Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Малая корона над орлом (Россия, Елизавета)
Разновидность: Малая корона над орлом
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Малая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8117 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
4595 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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