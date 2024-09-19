Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1754 года ММД МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
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