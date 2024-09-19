Полуполтинник 1754 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (4) AU (7) XF (12) VF (15) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (1) F12 (1) Сервис RNGA (2) NGC (1) PCGS (2)

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