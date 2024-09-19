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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1754 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность F12
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 186 EUR
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе MUNZE - July 15, 2020
Продавец MUNZE
Дата 15 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полуполтинник 1754 ММД МБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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