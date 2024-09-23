Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1754 года IП (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 835,002
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF45 RNGA
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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