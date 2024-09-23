Гривенник 1754 года IП (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (3) AU (3) XF (15) VF (10) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) F15 (1) Сервис ННР (1) RNGA (1) NGC (3)

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