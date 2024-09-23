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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1754 года IП (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1754 года IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1754 года IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 835,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1754 IП на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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